Ondanks dramatisch seizoen heeft Standard toch alweer goed nieuws te melden

Standard heeft ook in de Europe Play-off nog niet kunnen winnen en is zich zo naar het einde van een lang en dramatisch seizoen aan het slepen. Ondertussen zetten ze wel al volop in op de toekomst. Met daarbij dus ook een aantal nieuwkomers.

Wasim Hadidi is de volgende speler van Standard die een profcontract mag ondertekenen bij de Rouches. De 18-jarige rechtervleugelverdediger zal tot juni 2027 verbonden zijn aan de Vurige Stede en maakt zo dus een nieuwe stap in zijn carrière. Hadidi is momenteel actief bij de U18 van Standard, maar zal de komende jaren dus overgeheveld worden naar - om te beginnen - SL16, de beloftenkern van de Rouches. Mogelijk volgt daarna de doorbraak richting A-kern. Rechtervleugelverdediger van 18 jaar De stap tussen de B-ploeg en de A-ploeg is bij Standard wel iets groter geworden, want ook de beloften van SL16 hebben er een vreselijk seizoen opzitten. Ze werden afgetekend laatste in de Challenger Pro League dit seizoen. 📝 Premier contrat pro pour 𝗪𝗮𝘀𝗶𝗺 𝗛𝗮𝗱𝗶𝗱𝗶. ✍️



👏 𝙁𝙚́𝙡𝙞𝙘𝙞𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨, Wasim. 🔴⚪️#SL16 #RSCL #COYR pic.twitter.com/zY2CoVnaiK — SL16 Football Campus (@SL16_FC) April 24, 2024 En dus moeten ze volgend seizoen aan de bak in de Eerste Amateurklasse. Dat is voor de jonkies van Standard toch een klap, waardoor de aansluiting met de A-kern misschien iets moeilijker zal gaan verlopen de komende jaren. Aan Wasim Hadidi om zo snel mogelijk opnieuw promotie naar de Challenger Pro League te bewerkstellingen. Hadidi is ook bij de Belgen van belang en verzamelde al wat caps voor de U17-lichting van de Rode Duivels.