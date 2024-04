Yannick Ferrera beseft dat operatie redding dichterbij komt, maar heeft duidelijke richtlijn

RWDM won de kelderkraker op bezoek bij KV Kortrijk met 2-4. Dit weekend staat er de 'terugwedstrijd' op het programma. Dan kunnen de Brusselaars zich meteen verzekeren van minstens de barrages.

"Het is nog niet gedaan voor hen en ook nog niet gedaan voor ons", aldus Yannick Ferrera na de 2-4 zege op bezoek bij KV Kortrijk. Volgens de oefenmeester van RWDM gaan we nog naar een aantal interessante wedstrijden.

"We weten dat we nog nergens staan, al is iedereen nu blij en fier. We verdienen de kansen die we voor onszelf hebben weten te ontwikkelen. Sommige dingen gaan goed, maar we hebben nog veel werk aan dingen die nog niet goed gaan."

"Enkel als we nederig blijven, dan kunnen we beter worden. Iedereen samen doet dat. Iedereen wou herleven, iedereen besefte dat er iets moet veranderen", kijkt hij terug op de vorige weken bij zijn nieuwe club.

Yannick Ferrera trots op het werk van RWDM

"Iedereen heeft het gedaan. De spelers, de hele technische staf en de mensen in de bureaus. We hebben nog niets gedaan, want er is nog niets gebeurd. Maar dit is een belangrijke en nuttige overwinning voor ons."

Als RWDM zondagavond (19u15) wint van KV Kortrijk, dan is het zeker van minstens de veertiende plaats in de Jupiler Pro League. Dan speelt het een barragewedstrijd tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.