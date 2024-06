Mist Tedesco straks ook nog één van zijn twee spitsen? "In dat geval reis ik af"

Domenico Tedesco heeft slechts twee echte centrumspitsen meegenomen naar het EK. Romelu Lukaku en Loïs Openda zijn de twee heel verschillende profielen die hij heeft. Al kan die laatste straks wel enkele dagen weg zijn.

Openda staat immers op het punt om vader te worden. Zijn vrouw moet normaal gezien op 4 juli bevallen, maar dat kan natuurlijk vroeger of later gebeuren ook. "Wat ik ga doen als ze bevalt tijdens het toernooi? Dan ga ik naar mijn kind kijken natuurlijk", lachte Openda.

"Daarna keer ik natuurlijk ook terug. En we vinden wel oplossingen. Zelfs als het samenvalt met een wedstrijd. Dan zal ik zien dat ik op twee plaatsen tegelijk ben. Wat het wordt? Een jongen", zei hij met een van trots glimmend gezicht.

Openda zou straks wel eens vleugels kunnen krijgen op het veld. "Ik ben drie weken geleden ook getrouwd ja. En straks dus een zoon. En ik mag deelnemen aan het EK met mijn land. Dat is mooi allemaal, een geweldige periode."

Maar er zijn ook twijfels bij de spits. Onder Tedesco kwam hij immers nog niet tot scoren. Terwijl hij bij Leipzig de doelpunten aan elkaar rijgt. Hij scoorde er afgelopen seizoen 28. "Een probleem? Nee, zeker niet. Die goals komen wel. Maar dat moet niet per se op het EK zijn. Ik moet de ploeg helpen, dat is mijn taak. Maar die eerste goal valt wel."

Al zit het natuurlijk wel in zijn hoofd. Tegen Montenegro wou hij absoluut de penalty nemen en dat leidde tot een discussie met Trossard en Doku. “Dat was een misverstand. Ik wilde natuurlijk scoren maar dat gold ook voor Leandro en Jérémy. De bal ging binnen, dus was ik tevreden. Dat scoren houdt me niet bezig. Ik heb al gescoord onder elke trainer waarmee ik werkte. Dus zal dat onder Tedesco ook zo zijn.”