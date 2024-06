Dit EK moet u geen kwartier bijtellen voor matchen: UEFA maakt komaf met beslissing van FIFA

Volg België nu via WhatsApp!

De voetbalbond UEFA heeft besloten niet dezelfde regels voor blessuretijd te hanteren als tijdens het WK in Qatar, aldus de Britse krant The Times.

Tijdens het WK kregen scheidsrechters van de voetbalbond FIFA de opdracht om bij de 90 minuten speeltijd extra tijd toe te voegen voor verloren tijd door vieringen na een goal, vervangingen, blessures, penalty's en rode kaarten. Dit leidde soms tot een kwartier of meer aan blessuretijd.

In plaats daarvan heeft de UEFA besloten om, zoals in de Champions League, veel minder tijd bij te tellen. Deze beslissing wordt ondersteund door de spelersvakbond FIFPro, die al langer vragen heeft bij de zware belasting van topvoetballers door de volle kalender. De vakbond is van mening dat minder blessuretijd de spelers ten goede komt door de fysieke belasting te verminderen.

De Bruyne eerder kritisch

Kevin De Bruyne heeft eerder kritiek geuit op de FIFA-regels rond blessuretijd. Volgens hem maken deze regels de wedstrijden onnodig veel langer, wat leidt tot extra belasting voor de spelers. De Bruyne pleitte voor een meer gebalanceerde aanpak van blessuretijd.

De keuze van de UEFA om de hoeveelheid blessuretijd te beperken, komt tegemoet aan deze zorgen. Door minder tijd bij te tellen, kunnen wedstrijden in een meer normale tijdsduur worden afgewerkt, wat de algehele belasting voor de spelers vermindert. Dit is vooral belangrijk gezien de volle kalender die veel topvoetballers moeten afwerken.

De beslissing van de UEFA benadrukt het verschil in benadering tussen de Europese voetbalbond en de wereldvoetbalbond FIFA. Terwijl de FIFA ernaar streeft om zoveel mogelijk effectieve speeltijd te hebben, kiest de UEFA voor een benadering die meer rekening houdt met de fysieke belasting van de spelers.