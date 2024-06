📷 Groot alarm in Berlijn: Man opgepakt in de fanzone, vlak voor start EK

Vanavond om 21 uur wordt het EK officieel afgetrapt. Dan spelen Duitsland en Schotland de openingswedstrijd.

De voetbalgekte lijkt eindelijk helemaal los te komen. Vanavond start in München het EK voetbal, met gastland Duitsland dat Schotland partij geeft.

Een massa volk is al in de speelstad aanwezig, maar ook op andere plaatsen in Duitsland zijn fanzones open voor de supporters.

In Berlijn is opschudding ontstaan in de fanzone. De zone werd ontruimd nadat er een achtergelaten rugzak werd gevonden.

Een man is volgens Duitse media gearresteerd voor het achterlaten van de bagage aan de ingang van de fanzone aan de Rijksdag, het parlementsgebouw in Berlijn.

De politie gaat na of er explosieven in de rugzak zitten. Een explosievendienst en forensische experts zijn ter plaatse.

“Voor alle veiligheid werd een veiligheidszone afgebakend”, zegt een politiewoordvoerder aan Bild. “De rugzak wordt nu onderzocht. Het is ook mogelijk dat iemand de zak niet heeft meegenomen in de fanzone omdat de zak groter is dan het toegestane formaat.”

Vlak voor 19 uur werd de fanzone weer vrijgegeven. Het voorval toont duidelijk aan dat de ordediensten in Duitsland op scherp staan voor de veiligheid van het EK.