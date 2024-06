Optimisme ten top? "Duivels hebben kwaliteiten voor de finale"

De Rode Duivels, daar is al veel over geschreven. Onze nationale ploeg wordt als één van de outsiders beschouwd, maar velen zien het niet zover komen. Ex-international Peter Van der Heyden heeft daar echter een andere mening over.

De voormalige linksback met 21 caps heeft er een goed oog in. “Waarom zouden we niet mogen dromen van een finale? We hebben de individuele kwaliteiten en dan moet je ambitieus durven zijn", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen.

"De Rode Duivels behoren tot de beste vier ploegen van dit EK. Over de defensie bestaan twijfels, maar met Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en dat jong geweld aan hun zijde hebben we jongens die fantastisch kunnen voetballen."

"En ook niet onbelangrijk: er is een duidelijke hiërarchie in deze ploeg. De Bruyne is de absolute leider en met Lukaku zal hij die jonge gasten in het gareel en bij de les houden", meent de Aalstenaar.

Van der Heyden ziet enorme individuele kwaliteiten. "Iemand als Doku zal op zijn intuïtie mogen spelen dan is hij op zijn best , alleen zal hij daarbij gestuurd worden door die oudere mannen."

"Veel zal dit toernooi afhangen van momenten. Van een flater of een individuele actie, zowel defensief als offensief. Ik vind evenwel dat we van niemand schrik moeten hebben.”