'STVV heeft een nieuwe coach voor komend seizoen'

STVV was op zoek naar een nieuwe coach. De Kanaries hebben die nu blijkbaar al gevonden.

Vorige week verkaste trainer Thorsten Fink van STVV naar KRC Genk. De Kanaries zagen de bui al eventjes hangen en waren de zoektocht naar een nieuwe coach alvast begonnen.

Volgens Het Belang van Limburg heeft STVV ondertussen een nieuwe trainer beet. Het gaat om de 52-jarige Italiaan Christian Lattanzio.

Hij zal vanaf maandag de trainingen leiden. Lattanzio zat al eventjes zonder ploeg. Zijn laatste opdracht was in de Amerikaanse MLS, waar hij aan de slag was bij Charlotte FC.

Hij werkte ervoor bij de academie van Manchester City en deed daar ontzettend veel ervaring op. De officiële aankondiging zal snel volgen.

Bij STVV ligt er nog heel wat werk op tafel. Enkele spelers volgden al het voorbeeld van trainer Thorsten Fink naar een andere ploeg, maar de club is vrij zeker dat het een competitieve ploeg tussen de lijnen zal brengen.