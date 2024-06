🎥 Deel Roemeense fans laat zich van hun slechtste kant zien: Putin-gezangen richting Oekraïners

De euforie heeft heel Roemenië in zijn greep voor de start van het team in de competitie. De Tricolori maakten indruk door Oekraïne met 3-0 te verslaan, met doelpunten van drie voormalige spelers uit de Pro League.

Maar daar waar de spelers op het veld aan de verwachtingen voldeden, hebben sommige supporters het imago in de tribune besmeurd.

Een video toont een deel van de Roemeense tribune die lofliederen zingt voor de Russische president Vladimir Putin gericht aan de Oekraïense supporters.

Een overduidelijk verwerpelijke houding: in zo'n context moet voetbal vooral dienen om te verenigen in plaats van nog meer te verdelen.

