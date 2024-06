Bij de Rode Duivels weten ze wat er zaterdag gaat gebeuren: "Hij houdt van de momenten waar de focus op hem ligt!"

Romelu Lukaku kreeg na de match tegen Slowakije hopen bagger over zich heen omwille van zijn gemiste kansen. Iedereen die de aanvaller een beetje kent, weet wat er zaterdag gaat gebeuren. Big Rom is in zijn eer geraakt en neemt zo'n nederlaag heel persoonlijk op.

Lukaku zoekt dingen die hem motiveren. Ooit stelden we hem de vraag of hij 'The Last Dance', de reportage op Netflix over Michael Jordan en de Bulls, bekeken had. Uiteraard goed wetende dat hij als NBA-adept die uiteraard al een paar keer gezien had.

Daarin sprak Jordan, de grootste basketter aller tijden, over hoe hij telkens kritiek gebruikte om die mensen lik op stuk te geven. Lukaku herkende er zichzelf in, bevestigde hij. Er zijn weinigen die hem beter kennen dan Jan Vertonghen en ook hij weet dat er zaterdag geen Duivel scherper zal staan dan Lukaku.

"Romelu en ik, wij spreken heel veel. Rom is daar ook heel open in. Hij heeft al veel meegemaakt in zijn carrière, hoogtes en laagtes. De ene dag kan je de man zijn, de andere mis je twee keer en ben je kop van jut. Maar ik heb in niemand meer vertrouwen dan in hem."

"Ik kan me voorstellen dat dit hem enkel nog gemotiveerder heeft gemaakt. Qua mentaliteit en qua kwaliteit vind je niemand sterker dan hem. Romelu houdt van die momenten waar de focus op hem ligt. Zaterdag vindt hij de weg naar de netten, daar heb ik vertrouwen in."

Dan moet de aanvoer misschien nog wel iets beter zijn. Ook Kevin De Bruyne moet hoger op het veld gevonden worden. Dat was het grote probleem tegen Slowakije.

"Daarom spelen we ook met onze twee zessen. Om de passlijnen naar de tien open te houden, waar Kevin de beste speler ter wereld is. Ik ga nu niet het hele tactische plan op straat smijten, maar we moeten aanvoelen waar we de ballen willen."

"Die automatismen duren iets langer bij een nationale ploeg dan bij een club. Maar ik zie een heel andere Kevin hier dan op het WK. Als kapitein is hij een voorbeeld. Hem en Romelu in stelling brengen is ons grootste doel op dit EK."