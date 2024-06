Na de rol van de VAR en de afgekeurde goals tegen Slovakije: absolute topref aangesteld voor België - Roemenië

De rol van de VAR en de afgekeurde goals tegen Slovakije hebben toch wat voor beroering gezorgd. Voor de affiche België - Roemenië is een internationale topref aangesteld. Zou het ene iets met het andere te maken hebben?

In elk geval gaat de groepswedstrijd van de Rode Duivels van komende zaterdag tegen Roemenië geleid worden door Szymon Marciniak. De 43-jarige Pool is niet de eerste de beste. De scheidsrechter is al jaren een gerespecteerd official uit de top van het internationale voetbal en leidde de allergrootste afspraken al in goede banen.

Zo floot hij op het WK 2022 de finale in Qatar tussen Argentinië en Frankrijk. En vorig jaar was hij de scheidsrechter in de Champions League-finale in Istanboel tussen Manchester City en Inter. Hij heeft dus ervaring met wedstrijden van het allergrootste belang. Voor de Rode Duivels is de match van zaterdag er zo eentje.

Twee treffers Lukaku afgekeurd

Na de miskleun tegen Slovakije moet immers één en ander rechtgezet worden tegen Roemenië. Het zou fijn zijn moest er na afloop niet gewezen moeten worden naar fases die voor discussie vatbaar zijn. België zag tegen Slovakije immers twee doelpunten afgekeurd na tussenkomsten van de VAR en dat zorgde voor commotie.

Lukaku zag terecht een doelpunt afgekeurd voor buitenspel, maar om zijn tweede afgekeurde treffer was meer te doen. De meningen van analisten over het handspel van assistgever Loïs Openda waren erg uiteenlopend. Daar kwam bovenop dat hands van een Slovaakse verdediger in het wedstrijdbegin onbestraft bleef.

Marciniak leidt voor 5e keer duel Rode Duivels

Hopen maar dat het komend weekend een match wordt zonder controversiële scheidsrechterlijke beslissingen en dat het puur om het sportieve gaat. In principe zijn we bij Marciniak dan wel in goede handen. Het wordt de vijfde keer ooit dat hij een wedstrijd van de Rode Duvels zal leiden.