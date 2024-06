Speelt Arthur Theate tegen Roemenië? Rode Duivel komt zelf met een belangrijke update

Arthur Theate voelt zich al veel beter nadat hij met een lastige blessure zat aan het begin van het EK. De verdediger heeft aangegeven klaar te zijn om te spelen tegen Roemenië.

Op donderdag verscheen Arthur Theate op de persconferentie, enkele ogenblikken na Youri Tielemans. Na te revalideren voelt hij zich nu klaar om te spelen.

"Ik wil de staf van zowel mijn club als het nationale team bedanken, die hebben samengewerkt om me zo snel mogelijk terug te laten keren."

"Ik voel me klaar, ik zat al in de groep tegen Slovakije. Er was een klein probleem met mijn enkel, met de ligamenten. Een probleem dat snel serieus werd genomen. Het was mijn eerste blessure, dus ik weet niet echt of ik ritme zal missen bij mijn terugkeer", gaat hij verder.

© photonews

De blessure heeft zijn mentaliteit duidelijk niet aangetast. Zijn vastberadenheid en positieve ingesteldheid kunnen de Rode Duivels alleen maar ten goede komen.

"Het is heel lastig om zo dicht bij het EK geblesseerd te raken, tijdens de voorlaatste wedstrijd van het kampioenschap. We hebben anderhalf jaar gewerkt om hier te komen. Na de onderzoeken wist ik dat de timing krap zou zijn. Maar in mijn hoofd heb ik nooit getwijfeld", stelt hij.

"Ik geef nooit op, wat ik ook onderneem, het is een mentaliteit. Het was een moeilijk moment om doorheen te gaan, maar ik ben erg blij hier te zijn, en ik ben er klaar voor."