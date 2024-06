🎥 Wat weten we wél? Verheyen weigert uitspraak Tielemans te geloven, Casteels klaar om Courtois weer te vervangen

Er komt weinig nieuws naar buiten uit het Duivels kamp. Verheyen gelooft niet dat, zoals Tielemans beweert, de Rode Duivels zelf de opstelling voor een match pas enkele uren voor de aftrap te weten komen.

Dat verschillende Rode Duivels en bondscoach Domenico Tedesco de lippen hard op elkaar houden, begint sommigen in het medialandschap wel te storen. Al heeft elk nadeel ook een voordeel, zoals Johan Cruijff al wist te zeggen. Of misschien is geheimhouding een aspect van de bondscoach dat ook ten opzichte van zijn spelers heerst.

Volgens Tielemans ontdekken de Duivels pas enkele uren voor een match wie er speelt. "Dat kan ik niet geloven. Het is bijna onmogelijk", heeft Gert Verheyen bij Sporza moeite met dat verhaal. "Dat zou betekenen dat je bij je tactische bespreking moet spreken over "de speler in die positie", zonder daar een naam op te kleven."

© photonews

Het betoog over zijn ongeloof gaat nog even verder. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Je moet toch ook de stilstaande fases kunnen trainen? Ik vind het wel een pluim voor de groep dat er niets naar buiten komt. Dat Carrasco op de linksachter zou spelen, dat had niemand verwacht." Dat is dus wel de positieve kant hieraan.

"Dat vind ik sterk, want in het verleden waren die lekken vaak wel een probleem. Niet alleen over de opstelling, maar over echt van alles. Het geeft aan dat het goed zit in de groep." Verder valt er dus weinig te ontdekken, behalve de updates die op de socials van de Belgische nationale ploeg gedeeld worden met de buitenwereld.

Tap “File” > “Save” ā›” #EURO2024 pic.twitter.com/Y6MjylKQxg — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 20, 2024

Zo zijn er beelden gedeeld van een knappe save op training van Koen Casteels op een schot van Doku. Hij lijkt klaar om Thibaut Courtois ook tegen Roemenië succesvol te vervangen. In een onderonsje met De Ketelaere onthulde De Cuyper dan weer dat hij voortaan 'Marcelo' genoemd mag worden, naar zijn grote voorbeeld.