Besnik Hasi weet wat hij erbij wil bij KV Mechelen: "Dat zijn onze prioriteiten"

KV Mechelen heeft de trainingen hervat, maar dat gebeurde met een beperkte groep. Er moet nog heel wat bijkomen vooraleer Malinwa competitief is. Dat weet ook Besnik Hasi.

Hasi zijn verlengd verblijf bij KVM had wel heel wat voeten in de aarde en hij is blij dat hij eindelijk weer gewoon aan voetbal kan denken. “Ik ben heel blij dat ik verder kan werken in een omgeving die ik ken", zegt hij in GvA.

"Ik heb hier de voorbije maanden heel veel positieve ­vibes gekregen. Hier is ­stabiliteit, dus voor mij was het de beste keuze om hier te blijven.”

Kapitein Rob Schoofs deelt die mening, maar heeft een belangrijke opmerking. “De samenwerking van de laatste maanden was succesvol, dus voor ons is het een goede zaak dat Besnik is gebleven. Het is nu zaak om de ploeg opnieuw vorm te geven, want zoals je ziet, zijn we nog met weinig. Een trainer is één ding, nu de spelers nog.”

Hasi moest door afwezigheden met een heel beperkte groep trainen. Er ontbraken zes spelers, de meesten door interlandverplichtingen. “Dat komt wel goed. We gaan een competitieve ploeg hebben."

"Een doelman, een centrale verdediger en een spits zijn onze absolute prioriteiten, maar wie weet vertrekken er nog spelers. De transfermarkt komt wat traag op gang, maar Tim (Matthys, red.) en zijn sportieve cel zijn ermee bezig.”