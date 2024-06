Bondscoach Tedesco zet de puntjes op de i: "Dat is niet helemaal correct"

De Rode Duivels spelen zaterdag een enorm belangrijke wedstrijd tegen Roemenië. Bondscoach Domenico Tedesco moest toch nog even iets verduidelijken daags voor de partij.

Het is van moeten voor de nationale ploeg. Als er niet gewonnen wordt tegen Roemenië, staan de Rode Duivels alleen laatste in hun groep.

Het blijft nog even afwachten welke ploeg Domenico Tedesco op het veld zal zetten. Over zijn opstelling kon hij nog niet veel vertellen, maar toch moest de bondscoach even duidelijkheid brengen over iets.

Zo werd er al een paar keer verkondigd dat de spelers van de nationale ploeg zelf pas een uur op voorhand weten of ze zullen starten, maar... "Dat is niet helemaal correct", begint Tedesco zelf al snel.

"Soms weten de spelers het al een dag of twee op voorhand. Tegen Slovakije was het voor iedereen duidelijk, al een paar dagen voor de match", gaat hij verder.

"Voor de wedstrijd van morgen zijn er nog wel een aantal vraagtekens. We willen gewoon altijd open zijn tot op het einde, soms verander je nog van gedacht op het laatste...", besluit Tedesco.