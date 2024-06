Done deal: KRC Genk heeft beet en haalt veelbelovende tweede transfer in huis

KRC Genk schakelt een versnelling hoger op de transfermarkt. De Limburgers zijn nog steeds op zoek naar een spits, maar vonden ondertussen op andere plaatsen wél al een paar versterkingen. Na Jarne Steuckers is nu ook de deal met Adrian Palacios helemaal rond.

De Venezolaanse back Adrian Palacios van Deportivo Cali was al een tijdje onderweg naar KRC Genk, nu is de deal ook helemaal rond. De Limburgers hebben de deal van de verdediger op de sociale media en hun webstek bekendgemaakt.

De Genkse scoutingcel had Palacios al een tijdje op de radar staan en besliste in dit tussenseizoen om vol voor de beloftevolle verdediger te gaan. Bij Deportivo Cali kwam hij afgelopen seizoen helemaal aan de oppervlakte.

De tweede zomertransfer van KRC Genk is een feit. Na de overstap van Jarne Steuckers is de Venezolaan Adrián Palacios de tweede versterking die aan onze A-kern wordt toegevoegd 💙



Welkom in Genk, Adrián 🙌



🔗 Meer info:https://t.co/SRSCHt7rJw#mijnploeg #krcgenk pic.twitter.com/hcoIpSVdJZ — KRC Genk (@KRCGenkofficial) June 21, 2024

De jongeling tekent een contract voor liefst vier seizoenen. Daarmee heeft Genk opnieuw een linksvoetige, centrale verdediger in huis. En dus zijn ze in de wolken met hun nieuwste aanwinst, die een extra impuls kan geven.

Genk in de wolken met aanwinst

"Adrián beschikt over enorm veel kracht wat hem sterk maakt in de duels. Dat hij linksvoetig is, is ontegensprekelijk een extra troef in het hedendaags voetbal. We kijken ernaar uit hoe hij zich verder zal ontwikkelen op Genkse bodem”, klinkt het bij Head of Football Dimitri de Condé op de website van Genk.

Palacios zelf is ook gelukkig: “KRC Genk is een grote club. Ik ben trots dat ik in de voetsporen kan treden van grote spelers als Lucumí, Muñoz en Cuesta. Ik kan niet wachten om mijn droom waar te maken en mij in Europe te tonen. Ik ben vastberaden om prijzen te pakken met KRC Genk en mij te tonen op het Europees toneel."