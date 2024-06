Oranje achterna! Keulen gaat zwart-geel-rood kleuren, ook de koning maakt de verplaatsing

België - Roemenië gaat morgen al door. En deze keer is de match voor veel Belgen naast de deur. Veel Belgische fans maken zich dan ook klaar om naar Keulen af te reizen.

Dit is ook de charme van grote competities die worden gehouden in een buurland: het is relatief eenvoudig om er met de auto of trein naartoe te gaan en te genieten van de sfeer... zelfs als je geen kaartje hebt voor de wedstrijd.

Zo worden er 15.000 Belgische supporters verwacht in Keulen (op 1,5 uur rijden van Luik) voor de wedstrijd tussen België en Roemenië. Slechts 11.000 van hen zullen de kostbare toegangskaarten voor het stadion hebben, de anderen zullen de wedstrijd in de stad bekijken.

Koning Filip zal aanwezig zijn

Keulen zal dus waarschijnlijk overspoeld worden door een golf van zwart-geel-rood in de straten, herinnerend aan de kwartfinale van het EK 2016 tegen Wales in Lille. Hopelijk met een heel ander resultaat.

Onder deze 15.000 landgenoten zal ook Koning Filip te vinden zijn. Maar zoek hem niet terwijl hij zijn keel schor schreeuwt in de fanzone, hij zal plaatsnemen in de eregalerij.