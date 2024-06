Rode Duivels krijgen nieuwe geweldige opsteker met oog op volgende wedstrijden op EK

De Rode Duivels verloren hun eerste wedstrijd op het EK 2024 in Duitsland met 0-1 van Slovakije. Tegen Roemenië hebben ze dus geen enkele keuze meer: winnen lijkt een absolute must om niet helemaal in de problemen te komen. Er is nu alvast wel goed nieuws.

"Axel heeft inderdaad nog niet veel getraind, maar hij is wel op de goede weg. Ik veronderstel dat hij een van de komende dagen opnieuw zal aansluiten bij de groep", gaf vader Thierry Witsel in Het Nieuwsblad op de familiedag al een mooie aanzet. "Hij is op de goede weg, maar het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen of hij klaar zal zijn voor zaterdag", klonk het toen. En ondertussen is er alvast goed nieuws, want Axel Witsel verscheen op vrijdag op het trainingsveld. © photonews De ziekenboeg begint zo stilaan leeg te lopen in Duitsland: na Jan Vertonghen en Arthur Theate was het nu de beurt aan Axel Witsel om terug te keren naar de groepstraining. De 35-jarige Luikenaar verscheen op schoenen tijdens het kwartiertje dat voor de media was gereserveerd tijdens de training van vrijdag. Binnenkort een extra optie voor Tedesco? Hij zou dus moeten kunnen trainen met de rest van de groep en niet meer individueel zoals het geval was sinds de aankomst van de Rode Duivels in Duitsland. Een liesblessure opgelopen tegen Luxemburg zette Axel Witsel buitenspel. De match tegen Roemenië komt mogelijk nog te vroeg voor de ervaren Rode Duivel, al zou hij zeker graag willen spelen tegen de Roemenen. Vrouwlief Rafaella Szabo heeft namelijk Hongaars-Roemeense roots.





Volg België - Roemenië live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (22/06).