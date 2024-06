Broos en Dury werden genoemd, maar ... : Bob Madou bevestigt nieuws over technisch directeur Club Brugge

Club Brugge werkte een totaal nieuwe structuur uit vanaf volgend seizoen. Daarvoor ontbrak voorlopig nog een technisch directeur. Hugo Broos en Francky Dury werden onder meer genoemd, maar bij blauw-zwart hebben ze nu een andere oplossing gevonden.

Toen Vincent Mannaert eind vorig jaar besliste om zijn job bij Club Brugge op het einde van het voorbije seizoen te beëindigen werkte Club Brugge een nieuwe structuur uit, waarbij de job van de CEO opgesplitst werd.

Director of football Dévy Rigaux is verantwoordelijk voor de transfers. Sports director Maarten Dedobbeleer vult hem aan. Beiden zijn ook nauw betrokken bij het werk van coach Nicky Hayen. Er was ook een functie van technisch directeur voorzien, waarvoor onder andere de namen van Hugo Broos en Francky Dury vielen.

© photonews

Maar zover zal het uiteindelijk niet komen. Blauw-zwart heeft de beslissing genomen om toch geen technisch directeur aan te stellen. Bob Madou heeft dat nieuws ook weten te bevestigen ondertussen in MidMid.

Expertise genoeg

“Met Hein Vanhaezebrouck is nooit gesproken, neen. Dévy Rigaux zal de onderhandelingen doen, Maarten Dedobbeleer zal wat meer opschuiven naar het technische luik. Het is voortschrijdend inzicht gebleken dat we op dit moment geen nood hebben aan een technisch directeur.”

“Die gaan we dus niet aanstellen. We gaan het doen met het team dat er is. Ze hebben laten zien dat ze over de expertise beschikken, we willen daar op dit moment geen onvoorspelbare factor aan toevoegen. Onze voetbalfilosofie is uitgeschreven en met iedereen doorgesproken. We denken dat we gewapend zijn op deze manier.”