Eric Gerets komt met pakkende boodschap voor wedstrijd van Rode Duivels tegen Roemenië

Heel België zal vanavond een beetje onder druk staan tegen Roemenië. Eric Gerets heeft een persoonlijke boodschap voor de Belgische supporters in aanloop naar het levensbelangrijke duel tegen de Roemenen.

Vier teams met drie punten voor aanvang van de laatste speeldag? Dat zou het geval kunnen zijn in groep E. Maar dan moeten de Rode Duivels wel om te beginnen Roemenië verslaan. En dat zal geen gemakkelijke klus worden.

De eerste wedstrijd van de Roemenen was zeer sterk te noemen en ze wonnen bovendien met 3-0 van Oekraïne. En dus staat er veel druk op de match van de Rode Duivels tegen Roemenië, terwijl de Roemenen aan een punt genoeg kunnen hebben.

© photonews

Nu is het dan ook zeker niet het moment voor verdeeldheid of twijfel, integendeel. Terwijl de Belgische supporters zich klaarmaken om Keulen de hele dag in het zwart, geel en rood te kleuren moet dat ook in België gebeuren.

Eric Gerets met mooie boodschap voor eenheid

Eric Gerets heeft geprobeerd positivisme te verspreiden rond het team. De Leeuw van Rekem heeft zichzelf gefilmd op TikTok om een boodschap te sturen naar de supporters. Ondanks zijn moeilijke gezondheidstoestand is het een boodschap van hoop en met de glimlach.

"Beste Belgische supporters, laat je niet meeslepen door negativisme omdat we gaan winnen, zowel tegen Roemenië als tegen Oekraïne. We gaan ver komen, bedankt mijn vrienden", liet hij er geen twijfel over bestaan op de sociale media.