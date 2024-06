Opluchting bij bondscoach Domenico Tedesco na overwinning tegen Roemenië

Domenico Tedesco haalde zichtbaar opgelucht adem na de 2-0 overwinning tegen Roemenië. Hij zwaaide na afloop van de partij met lof naar al zijn spelers.

"Het verschil met de wedstrijd tegen Slovakije is dat we 2 doelpunten gescoord hebben. Tegen Slovakije kwamen we 1-0 achter en vandaag hebben we geen goal geincasseerd", was de logische analyse.

"De eerste wedstrijd was vanuit mijn oogpunt ook al goed", wilde de bondscoach toch nog even benadrukken. "Roemenië liet andere ruimtes dan Slovakije en daar hebben we op ingespeeld."

"Normaal heeft Roemenië meer controle over de wedstrijden die ze spelen, maar dat was vandaag niet zo. Onze mentaliteit was heel goed, we hebben uitstekend hoog druk gezet en op die manier geprobeerd de ballen hoog in het veld te recupereren."

Wees maar zeker dat deze drie punten voor een grote zucht van opluchting zorgen in het kamp van de Rode Duivels. Dat liet bondscoach Tedesco ook verstaan.

"Alle spelers hebben het goed gedaan, degenen die aan de wedstrijd begonnen zijn en ook de invallers. We hebben nu een goed gevoel. Ik ben opgelucht en blij met de drie punten."