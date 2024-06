Roemeens bondscoach haalt alle superlatieven boven over Rode Duivels: "Kandidaat om het EK te winnen"

Na de knappe overwinning tegen Oekraïne ging Roemenië met 2-0 onderuit tegen België. Bondscoach Iordanescu benadrukte toch vooral de sterkte van de Rode Duivels. Hij bestempelt België als een kandidaat om het EK te winnen.

"Na onze indrukwekkende overwinning tegen Oekraïne zijn we nu verloren tegen sterke tegenstander", was Iordanescu eerlijk na afloop van de partij. "België had precies altijd een extra man in elke situatie, zij waren daarom dominant en zo konden ze veel gevaar creëren."

De Roemeense bondscoach spaarde de lof voor België niet. "We hebben tegen een kwaliteitsvolle tegenstander gespeeld, zij hebben explosie en kracht. Het is een heel complete ploeg, ze staan niet zonder reden op de derde plaats in de ranking."

"We hebben hier gespeeld tegen een topteam met veel kwaliteiten. Zij hebben vijf spelers die in de Premier League spelen, ze zijn kandidaat om het EK te winnen", oordeelt Iordanescu.

Toch behoorde een gelijkspel tot de mogelijkheden, weet de Roemeense bondscoach. Ondanks een festival aan kansen, duurde het tot zowat 10 minuten voor affluiten vooraleer De Bruyne de verlossende tweede goal scoorde.

"Mijn team heeft alles gegeven, wij hebben hard gevochten. Als we iets meer inspiratie hadden en onze kansen hadden afgewerkt, dan hadden we misschien wel een punt kunnen pakken."