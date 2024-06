🎥 "Computer says no": X ontploft na de hattrick aan afgekeurde goals Lukaku

Op dit EK werden al zes owngoals gescoord en verder scoorde Romelu Lukaku tot drie keer toe, maar evenveel keer werden zijn goals afgekeurd. Daardoor zijn Mikautadze, Schranz en Musiala met twee goals de echte topschutters momenteel.

Het zorgde ook voor een grapje bij Sporza, waar ze de topschuttersstand lieten zien. "Owngoals zes, LukakuwithoutVAR drie en dan rest met twee goals", stond er op het scherm te lezen. De analisten reageerden verder wel positief richting Lukaku.

Op de sociale media gaan de afgekeurde doelpunten van Lukaku ondertussen wel de wereld rond. Er wordt gegrapt, maar er is natuurlijk ook veel respect voor de spits van de Rode Duivels. Hij zat er ook al een paar keer heel dichtbij.

Geniet gerust mee van de reacties op de sociale media die we verzamelden in een bloemlezing. Als hij tegen Oekraïne een geldig doelpunt scoort, dan zal iedereen stilaan tevreden en blij zijn voor hem - ook binnen de groep van de Rode Duivels.

VAR too Lukaku whenever he scores 😭 pic.twitter.com/dxL14HUrTB