Doku over pechvogel Lukaku: "Hij zal nu zelfs schrik hebben om te vieren wanneer hij scoort"

Jérémy Doku heeft een uitstekende band met Romelu Lukaku. Hij kan dan ook goed inschatten hoe de Belgische topschutter zich voelt nadat hij in twee wedstrijden al drie doelpunten zag afgekeurd worden.

"Romelu heeft nog niet veel geluk gehad, maar hij is wel gelukkig want we wonnen onze laatste wedstrijd", verzekert Jérémy Doku. "Als aanvaller wil je natuurlijk altijd scoren en denk je ook aan je individuele statistieken, dat is normaal."

"Maar hij is blij met de impact die hij op ons team heeft en met de kansen die hij creëert. Als je naar de matchen kijkt, dan zie je hoe belangrijk hij voor het team is. Hij heeft niet gescoord, maar hij heeft een assist gegeven."

Doku vraagt zich luidop af of Lukaku nog wel voluit zal kunnen vieren wanneer hij de netten een volgende keer laat trillen. "Hij is blij, al zou hij natuurlijk graag gescoord hebben. Hij zal nu zelfs schrik hebben om te vieren wanneer hij scoort."

Zelf heeft Doku een zeer goede band met Lukaku, ze spreken heel open met elkaar. "Ik heb een goede band met Lukaku en dat zorgt er ook voor dat we meer tegen elkaar durven zeggen, zowel negatief als positief."

"We hebben niet dezelfde leeftijd, maar we spelen op het veld samen en dan maakt leeftijd niet uit en we kunnen alles tegen elkaar zeggen. We hebben nu al vaak samen met elkaar gespeeld en we vinden elkaar nu ook makkelijker."