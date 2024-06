Franky Van der Elst is erg onder de indruk van drie Rode Duivels: "Mensen gaan dat misschien raar vinden"

De tweede speeldag van het EK zit er ondertussen op. Franky Van der Elst zag drie Rode Duivels echt uitblinken.

De Rode Duivels speelden zaterdagavond hun tweede wedstrijd op het EK in Duitsland. Met het mes op de keel werd er tegen Roemenië gespeeld, en gewonnen.

Franky Van der Elst was flink onder de indruk van een paar Belgen. Hij zette drie Rode Duivels in zijn elftal van de speeldag.

De eerste was doelman Koen Casteels. "Zijn reddingen waren cruciaal voor de zege", begint Van der Elst hij Het Nieuwsblad. "En ja, bij die assist had hij geluk, want dat was eerder een fout van de tegenstander. Als je zelf zo’n goal tegen krijgt, is dat om te blèten, hè. Wat De Bruyne deed bij die goal was ook wel top gedaan."

Ook Kevin De Bruyne kwam in zijn ploeg van de speeldag. "Er waren nochtans twee momenten waarop hij beter had kunnen doen. Maar ik kies hem voor de rol die hij opnam in de match. Zijn interview achteraf vond ik ook wel goed. Hij, Lukaku en Vertonghen hebben echt wel begrepen dat ze hun ervaring ten dienste moeten stellen van de jongeren."

Tenslotte was Van der Elst ook onder de indruk van Romelu Lukaku. "Mensen gaan dat misschien raar vinden, maar hij speelt gewoon goed. De nieuwe technologie is hem niet gunstig gezind. Voor hetzelfde geld was het twee keer geen buitenspel. Hij sjot ze wel tegen de netten, hè. En hij was ook een goed aanspeelpunt. Die assist op Tielemans lijkt misschien simpel, maar dat is niet zomaar een passje geven."