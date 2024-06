Het ultieme galaduel: Antwerp fans, houd je vast!

Er zullen veel blije gezichten te zien zijn bij de fans van Antwerp. Ze hebben namelijk hun ultieme galamatch beet.

Oefenprogramma

Antwerp maakte op dinsdag hun oefenprogramma bekend. De meeste wedstrijden, zoals die tegen Hoogstraten en KV Mechelen, zijn echter achter gesloten deuren..

Al is het niet treuren voor de fans van Antwerp die graag hun ploeg aan het werk willen zien. Op 20 juli 2024 volgt namelijk een oefenwedstrijd tegen Parma. Een heruitgave van de finale op Wembley van 1993.

Een heruitgave van Wembley

In 1992 won Antwerp de finale van de Beker van België tegen KV Mechelen. Dit na een spannende strafschopreeks. Dit betekende dat Antwerp zich mocht opmaken voor Europees voetbal.

De Beker der Bekerwinnaars stond voor de boeg en Antwerp verraste vriend en vijand door de finale te bereiken. Deze werd gespeeld in het legendarische Wembley in Londen. Tegenstander was (toen op dat moment) topploeg Parma uit Italië.

Antwerp ging, ondanks een doelpunt van Cisse Severeyns, met 3-1 onderuit en verloor de finale. Ondanks de nederlaag een uniek moment in de geschiedenis van de club.

Parma is terug waar het hoort

Parma is de jaren nadien stevig teruggezakt in het Italiaanse voetbal. Uiteindelijk volgde zelfs een faillissement in 2004 en bestond de traditieclub bijna niet meer.

Ze gingen verder onder de naam Parma FC en kozen voor een doorstart. Jaren van financiële problemen achtervolgde de club echter. Dit zorgde voor een definitief einde in 2015.

De club maakte een doorstart op het derde niveau in Italië onder de naam Parma Calcio 1913. Na jarenlang zwoegen in de Serie C en nadien Serie B werd Parma Calcio 1913 kampioen afgelopen seizoen en volgt nu een avontuur op het hoogste niveau in Italië.