Rode Duivels kunnen vandaag al quasi zeker zijn van volgende ronde (al doen ze er beter aan om toch minstens een punt te pakken)

De Rode Duivels kunnen vandaag al zo goed als zeker zijn van de volgende ronde op het EK. Daarvoor kijken ze met interesse naar wat er gebeurt in de groep van Spanje en Italië.

Deze avond staan er met Albanië-Spanje en Kroatië-Italië twee matchen op het programma. Die zouden de Rode Duivels wel eens gemoedsrust kunnen geven voor de match tegen Oekraïne.

Als Italië en Spanje beide winnen of gelijkspelen, is België immers zo goed als zeker van een plaats in de 1/8ste finales. Dan springen ze in de rangschikking van beste derdes immers al naar de vierde plaats, die recht geeft op kwalificatie.

Zowel Albanië als Kroatië hebben immers nog maar één punt en de Duivels hebben er al drie. Door de winst van Hongarije tegen Schotland gisteren is die groep afgesloten en Hongarije heeft drie punten.

Maar een veel slechter doelpuntensaldo dan de Belgen op dit moment. De mannen van Tedesco staan op +1, terwijl Hongarije op -3 staat. Al kan België in zijn groep ook nog vierde worden... Dat is natuurlijk het rampscenario.

Ze zouden dus al met 4-0 moeten verliezen om één van de twee slechtste derdes in de poules te worden. Dat verwachten we nu ook niet meteen. Al zullen de Rode Duivels voluit voor winst en de groepswinst gaan, want dat zou een veel makkelijker parcours betekenen.