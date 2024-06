De roze bril opgezet: "Dit zijn de vijf redenen waarom de Rode Duivels Europees kampioen worden"

De sfeer omtrent de Rode Duivels is al wat omgeslagen. Na de 0-1 nederlaag tegen Slovakije was er nog veel kritiek, maar de zege tegen Roemenië heeft deugd gedaan. Wat is er nog mogelijk op dit toernooi?

Of de Rode Duivels ver kunnen raken op dit EK? Dat zullen de komende wedstrijden moeten gaan uitmaken. Verlies tegen Oekraïne en het kan al meteen gedaan zijn. In het andere geval is er weer nog veel mogelijk.

In Dat is Fussball werd de roze bril een keertje opgezet en werden vijf redenen bij elkaar gezet waarom de Rode Duivels op het EK in Duitsland Europees kampioen kunnen en zullen worden. "Reden één is Jan Vertonghen", opende Colin Coosemans.

© photonews

"Hij is terug fit en was rots in de branding tegen Roemenië. Het is een fantastische man om in de kleedkamer te hebben. Een heel warme man, met een goed gevoel voor humor. Hij zet het belang van de groep altijd voorop."

Team spirit, Guardiola, beste celebratrions en de underdogpositie

Als reden twee werd de team spirit opgegeven, want volgens Mandela Keita is de sfeer echt wel goed op dit moment. Ook de connectie tussen Doku en De Bruyne (de hand van Pep Guardiola) wordt als een belangrijke reden gegeven.

Arno The Kid gaf dan weer aan dat de Belgen de beste vieringen hebben na een doelpunt. "Daarvoor kijk je deels ook naar voetbal. Enkel twerken als viering ontbreekt nog." In de knock-ouftase zullen we verder ook de underdog zijn, waardoor we volgens Coosemans daar ook kunnen van profiteren.