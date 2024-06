"Hoe we Kevin De Bruyne moeten stoppen?" Bondscoach Oekraïne moet er even om glimlachen

Sergiy Rebrov, de bondscoach van Oekraïne, kreeg tijdens het persmoment heel wat vragen voorgeschoteld over de sterkte van België. Hij is zeker op zijn hoede voor de Rode Duivels, maar wil woensdag voluit voor de overwinning gaan.

"België is een heel sterke ploeg. Voor we aan de groep begonnen wist iedereen dat België de favoriet is, maar op dit tornooi is alles mogelijk", stak Rebrov van wal.

"We moeten respect hebben voor onze tegenstander, maar we moeten vooral zelf heel geconcentreerd zijn. Wij beseffen in welke omstandigheden we door kunnen gaan, we moeten enkel aan de overwinning denken."

De Oekraïnse bondscoach beseft dat zijn team een topprestatie zal moeten neerzetten tegen de Rode Duivels. "We moeten de juiste balans vinden, elke speler moet zijn rol goed begrijpen en invullen en elkaar helpen op het veld. We moeten voetballen zoals we dat in de tweede helft tegen Slovakije gedaan hebben."

Rebrov kreeg ook vragen voorgeschoteld over de twee sterren van het Belgische team, met name Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. "Hoe we Kevin De Bruyne kunnen stoppen?", de bondscoach moest er even om glimlachen want hij weet dat het nog veel meer zal vergen dan dat om te winnen.

"We moeten niet enkel hem stoppen, België heeft heel veel goede spelers die in topcompetities voetballen. We moeten iedereen proberen stoppen", klinkt het duidelijk.

"Lukaku is een fantastische speler, ik ben niet verbaasd dat hij veel kansen krijgt in alle matchen. We moeten hem opletten voor hem."