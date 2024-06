Thibaud Verlinden ziet een grote gelijkenis tussen Beerschot en het Union dat promoveerde

Thibaud Verlinden was één van de smaakmakers bij Beerschot het afgelopen seizoen. Hij kon op heel wat interesse rekenen, maar koos voor een verlengd verblijf bij Beerschot. Daar heeft hij een aantal redenen voor.

Duitse en Belgische interesse

De afgelopen weken was er heel wat transfergeruchten rond Thibaud Verlinden. Zo werd Schalke04, Union en het Engelse QPR genoemd.

Zowel Sporting Charleroi als het Duitse Nürnberg hebben effectief geprobeerd Verlinden te overhalen, maar uiteindelijk tekende hij voor drie bijkomende seizoenen bij Beerschot. “Eerlijk? Alleen Nürnberg en Charleroi waren écht concreet. Al die andere clubs hebben zelfs nooit een bod uitgebracht”, verklaarde hij tegenover Gazet van Antwerpen.

Dirk Kuyt een belangrijke schakel

Het nieuwe contract van Dirk Kuyt als trainer bij Beerschot had een grote invloed op zijn beslissing om bij Beerschot te blijven.

“De spelersgroep is grotendeels dezelfde als vorig seizoen en ook de coach is gebleven. Eigenlijk heeft vooral hij me over de streep getrokken. De club heeft nadien een mooi voorstel gedaan. En ik ga daar niet flauw over doen: ook dat speelde mee in mijn beslissing", geeft Verlinden duiding bij zijn beslissing.

Vergelijking met Union

Toen dat Union promoveerde viel direct op dat een hele hechte groep was. Ze gingen voor elkaar door het vuur en dit was mede basis voor hun succes. Verlinden ziet dat dit gelijkaardig is aan wat hij bij Beerschot ziet en voelt.

“Het is fijn dat er veel jongens zijn gebleven. We hangen namelijk echt goed aan elkaar”, zegt Verlinden. “Los van het verschil in kwaliteit vergelijk ik onze spelersgroep graag met die van Union in hun eerste jaar in eerste klasse. Ook dat leek mij een hechte vriendengroep”, verklaart Verlinden de vergelijking met Union.