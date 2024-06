'Verdachten die Manchester City-fan Guido De Pauw (65) voor dood achterlieten krijgen werkstraf'

Eind 2021 werd Guido De Pauw, een toenmalig 63-jarige fan van Manchester City, op de snelwegparking in Drongen het slachtoffer van agressie. De Pauw werd neergeslagen door een Club-fan en belandde in een coma.

Vijf mannen namen eind 2021 de City-sjaal van De Pauw af. Toen De Pauw zijn sjaal ging terugvragen, werd hij neergeslagen door een Club-fan. Yorben S., die de slag zou toegediend hebben, en de man die de sjaal afpakte, werden daarna door de onderzoeksrechter aangehouden.

Aanvankelijk zware straffen

De raadkamer in Gent besliste later om de aanhouding te verlengen. De overige drie werden onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Het slachtoffer bleef een tijdje in coma en liep neurologische schade op door het voorval.

De 24-jarige man die de sjaal van het slachtoffer afnam in de tankshop en de 26-jarige man die hem een slag gaf, waardoor hij op zijn achterhoofd viel, werden veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. De drie andere beklaagden kregen een werkstraf van 90 uur en een boete van 8.000 euro met uitstel voor schuldig verzuim.

Werkstraffen in beroep

In beroep hebben beiden nu een werkstraf van 300 uren gekregen. Ze hebben ook een dading afgesproken met het slachtoffer om hem 50.000 euro te betalen elk. De man die de sjaal van het slachtoffer afnam, vroeg een werkstraf, om zijn toekomst niet te hypothekeren.

"Hij was 20 jaar op het moment van de feiten en hij zat zes maanden in voorhechtenis. Hij kreeg weinig kansen in zijn jeugd, maar heeft zich herpakt", aldus advocaat Rik Vanreusel volgens Het Nieuwsblad over de man die de sjaal afpakte. Het Openbaar Ministerie verzette zich, maar de rechtbank besliste toch tot om de werkstraffen uit te spreken.