Degryse weet wie niet de uitblinker mag zijn vanavond bij de Rode Duivels: "Dat kan je je niet permitteren"

Niet rekenen, er vol voor gaan! Dat was de boodschap die Domenico Tedesco en Amadou Onana gisteren brachten. Wel, daar pleit ook Marc Degryse voor. "Want eigenlijk heb je je lot niet in eigen handen."

Een tweede goeie prestatie en winst op rij en het kan zijn dat de Duivels helemaal vertrokken zijn. In de Belgische competitie hebben we dat gezien met Club Brugge. Eens je in die flow zit, ben je vertrokken", zegt Degryse in HLN.

"Tegen Oekraïne willen we Lukaku zien scoren. Willen we onze verdediging weinig zien weggeven. De defensie moet opnieuw een beetje groeien. Tegen een tegenstander die vertrouwen heeft. En over meer kwaliteiten beschikt dan onze vorige tegenstanders."

Want Oekraïne heeft heel wat talent rondlopen dat individueel het verschil kan maken. "Dovbyk van Girona bijvoorbeeld, wiens EK tot dusver vergelijkbaar is met dat van Lukaku. Na een goed seizoen vindt hij maar moeilijk de netten. Maar ook Sudakov, de nummer tien van Shakhtar, die goed was tegen Antwerp."

"Mudryk (Chelsea) heeft nog niet echt overtuigd in de Premier League, maar hij heeft wel kwaliteiten. Dat geldt ook voor Yarmolenko en Yaremchuk. Onze verdediging zal nóg meer getest worden. En eigenlijk kan je het je niet permitteren dat Casteels opnieuw een belangrijke rol zou moeten opnemen."

Niet rekenen en proberen zo snel mogelijk het verschil te maken. "Met de ingesteldheid van tegen de Roemenen moeten de Belgen 'all the way' gaan en de rest is voor na de wedstrijd."