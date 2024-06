Een gefrustreerde KDB, veel vijfjes en zesjes, twee buizen en slechts twee echt goeie spelers: dit zijn onze punten voor de Duivels tegen Oekraïne

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de tweede match tegen Roemenië waarin er goed gespeeld werd, was het een heel ander schouwspel tegen Oekraïne. Een vreemde match waarin de Belgen wel probeerden, maar geen openingen vonden. Te traag en te slordig in de opbouw. Tot grote frustratie van Kevin De Bruyne.

Casteels 7

Deed alles goed, maar kreeg ook niet het moeilijkste werk. Maar redde ons met een cruciale save op een hoekschop van Malinovskiy, die rechtstreeks in doel ging vliegen. De bal was al half over de lijn.

Castagne 5

Goed in de duels, maar te slordig in de opbouw. Had zijn handen vol met Soedakov, die constant in zijn rug probeerde te duiken.

Faes 6

Te veel kleine foutjes en ook een paar grotere. Het had zijn ploeg zuur kunnen opbreken in de eerste helft. In de tweede helft wel een paar keer goed tussen gekomen. En geen fouten meer.

Vertonghen 7

Was wel de sterkhouder in de verdediging. Na een paar stevige ingrepen, verkozen ze niet meer langs zijn kant te spelen.

Theate 6

Deed zijn verdedigende taak, maar zijn samenwerking met Doku verliep niet zo vlot als tegen Roemenië.

Onana 6

Deed zijn uiterste best, maar het middenveld stond in ondertal tegen de Oekraïners. Hij moest van links naar rechts lopen om gaten te vullen.

Tielemans 6

Vrijwel onzichtbaar in de eerste helft. Kon nergens de opening vinden. Mocht ook niet uit positie gaan lopen, want de Oekraïners maakten gebruik van de ruimte in zijn rug.

De Bruyne 7

Maakte zich erg druk dat hij niemand kon bereiken en hij had gelijk. Er was te weinig beweging voor hem en op de flanken.

Trossard 4

Kon nog altijd niet overtuigen. Creëerde geen gevaar en weer weinig diepgang. Het blijft verbazen dat Bakayoko zo weinig krediet heeft bij de bondscoach.

Lukaku 4

Miste na een paar minuten al de openingstreffer nadat hij zich goed voorbij twee man werkte. De afwerking was echter pover. Stond voor de rest op een eiland tegen drie centrale verdedigers. Kreeg geen hulp van Trossard en Doku, maar zag er vooral loom uit en ging amper in duel.

Doku 6

Een mindere match van de winger. Hij moet ook eens leren in de ruimte te lopen zonder bal aan de voet. Die ene keer dat hij het deed, kwam er een kans uit voort. Maar wel bedrijvig als altijd. Eén van de enigen die echt initiatief nam.

Invallers

Mangala 5

Niet echt veel verandering ten opzichte van Tielemans. Kwam amper in het stuk voor.

Carrasco 6

Heel goed ingevallen, zelfs als rechtse winger. Creëerde meteen gevaar en diepgang.

Bakayoko 5

Miste de enige kans die hij kreeg. Voor de rest niet gezien.