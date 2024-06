Moeder van Anderlecht-speler/Rode Duivel laat zich uit over internethelden: "Beseffen die wel wat ze schrijven?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zeno Debast is momenteel op het EK actief en kwam al in de twee matchen tot dusver in actie. Moeder Nelleke blinkt van trots, maar soms heeft ze het ook moeilijk met de bekendheid van haar zoon, die heel wat bagger over zich krijgt op sociale media.

Nelleke Pauwels is een echte moederkloek, die elke match van haar zoon ziet. Binnenkort moet ze hem afgeven als hij naar Portugal vertrekt. In Het Nieuwsblad gaf ze een interview, waar ze toch wat angst voor had.

"Of liever voor de emoties die het zou losweken. Ik ben supergevoelig als het over mijn kinderen gaat", vertelt ze. "De commentaren op sociale media zijn soms verschrikkelijk. Mensen kunnen zo grof zijn. 'Het is niet Debast maar Despast'."

"Beseffen die wel wat ze schrijven? Wat als dat over jouw kinderen gaat? Raf leest niets, bekijkt niets. Hij maakt zijn eigen evaluatie. Analisten, kranten, hij wil het niet weten. Ik durf wel al eens iets lezen, maar hij heeft eigenlijk gelijk."

Maar de trots overheerst altijd. “In die eerste match van het EK had ik echt kiekebich . Toen Zeno die lange bal op Openda gaf, waaruit Lukaku scoorde, kreeg ik me-teen tranen in de ogen. Of toen hij naar het EK vertrok. Zat ik hier ook te wenen."

Binnenkort moet ze hem alle dagen missen. "Ik heb het moeilijk om mijn kinderen af te staan. Het afscheid van Anderlecht zal ons ook zwaar vallen. Dat is onze tweede thuis. Toen de andere ouders op Anderlecht afscheid kwamen nemen, was dat ook emotioneel. Wij komen goed overeen met al die mensen - met de mama van Jan Vertonghen gingen we naar de eerste wedstrijd.”