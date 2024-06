Waarom de bondscoach (waarschijnlijk) voor deze vervanger van Lukebakio kiest

Er zijn weinig twijfels over wie er vanavond speelt bij de Rode Duivels. Of de bondscoach moet toch nog een tactische verrassing in petto hebben. Wie er Dodi Lukebakio vervangt, lijkt ook al vast te liggen.

De bondscoach moest wikken en wegen, want elke vervanger heeft zijn voor- en nadelen, maar als we afgaan op zijn verklaringen van gisterenavond mogen we Leandro Trossard aan de aftrap verwachten. Nochtans maakte de Arsenal-aanvaller de eerste twee matchen geen grootse indruk, maar daar was Tedesco het niet mee eens. "Hij speelde twee goeie matchen", gaf hij aan. "Daarbij zullen we al onze wingers in elke match nodig hebben." Tedesco vraagt immers veel van zijn buitenspelers. Geen van hen heeft al eens 90 minuten op het veld gestaan. "Het is ook een belangrijke rol als je er op het einde fris moet inkomen", gaf Tedesco nog mee. "Dan kan je ook het verschil maken." Maar Trossard dus... Waarom? Omdat hij Doku niet meer naar rechts wil verhuizen. Die heeft zijn voorkeur ook aangegeven en voelt zich meer thuis op de linkerflank. Daar richt hij ook het meeste schade aan. Daardoor valt Carrasco al af. De andere optie was Johan Bakayoko, maar Tedesco kiest met Trossard voor meer ervaring en kalmte in topmatchen. Daar heeft de Limburger er heel wat meer van achter de gordel steken.





Volg Oekraïne - België live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.