Yannick Carrasco komt met opmerkelijke verklaring over fans die hen uitfluiten: "Ik begrijp het niet! Wij zijn trots"

De Rode Duivels werden uitgefloten door hun supporters bij het laatste fluitsignaal. Iets wat niet naar de zin van Kevin De Bruyne was. Ook Yannick Carrasco gaf achteraf aan er niets van te begrijpen.

Er was niets te zien woensdagavond in Stuttgart. Dat mag u vrij letterlijk nemen. Eén of twee kansen en vooral schrik om te verliezen. Maar bij de Rode Duivels leefde er een ander gevoel. Er is geen groot probleem, als we de woorden van Yannick Carrasco na het laatste fluitsignaal mogen geloven.

"Het enige wat we onthouden, is de kwalificatie. En we zijn er trots op. Het was geen geweldige wedstrijd, maar we hebben gedeeld en dat stelt ons in staat om door te gaan naar de volgende ronde", aldus de winger.

Een puntendeling die de Rode Duivels op het einde zelfs wilden veiligstellen door tijd te winnen bij de hoekvlag van de tegenstander... en bij hun supporters, die niet aarzelden om hen uit te fluiten.

De Duivels begrijpen de fluitconcerten van hun supporters niet

Ook na het laatste fluitsignaal, wat Kevin De Bruyne aanmoedigde om... een halve draai te maken in plaats van de twaalfde man te begroeten. Yannick Carrasco leek het niet oneens te zijn met zijn aanvoerder.

"We zijn bedroefd en teleurgesteld door het einde van de wedstrijd en de supporters. Voor ons zijn ze onze twaalfde man. Elke wedstrijd is het onze extra long om het maximale te geven. Voor het imago van ons land is dit niet mooi. Het zal negatieve reacties opwekken terwijl we gekwalificeerd zijn."

"Bij de volgende wedstrijd zullen ze misschien beseffen dat fouten menselijk zijn. Ik hoop dat ze opnieuw het maximale zullen geven om ons te steunen. Uiteindelijk zijn we één land, één natie. We zijn er, we beleven goede tijden. Ze zullen die ook met ons beleven."

"Als we een doelpunt tegen krijgen aan het einde van de wedstrijd, worden we geëlimineerd. En dan zouden ze gelijk hebben gehad. Vandaag zijn we gekwalificeerd, we hebben hen nodig. En zij hebben ons ook nodig om goede momenten te beleven. We hopen dat ze het maximale zullen geven, want dat zal ons een extra boost geven om te presteren."