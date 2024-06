Zelfs Jan Vertonghen was gekwetst door de reactie van de fans: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

We hebben Jan Vertonghen nog niet gauw zo gekwetst gezien na een match. De 37-jarige verdediger dacht nu wel al alles te hebben meegemaakt in zijn carrière, maar dit blijkbaar nog niet.

Vertonghen heeft jaren in de Premier League gespeeld. Hij weet wat druk is. Maar dat uitfluiten na een kwalificatie, zelfs al was het spel niet goed, dat hakte erin. "Het zal een emotionele reactie geweest zijn, denk ik", zei Vertonghen. "Omdat we de groep niet konden winnen zeker?"

"Ik zou het echt niet weten. Ik ging als eerste naar hen toe om hen te groeten, samen met Kev. Ik was superblij. Of nee, dat is overdreven... Ik was heel tevreden met de kwalificatie voor de volgende ronde, zeker na dat verlies in de eerste match. En die reactie had ik niet verwacht."

Kevin besliste als aanvoerder en dan moet je als groep reageren

Kevin De Bruyne besliste als aanvoerder om dan maar de fans niet te gaan groeten. "Die beslissing maakte hij als kapitein en dan moet je als groep reageren. Ik wou oprecht gaan groeten, maar... Kijk, teleurstelling mag altijd."

"Die is er ook bij ons omdat we de groep niet gewonnen hebben, dat we geen 20 goals hebben gemaakt en dat we geen beter spel lieten zien. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt, zeker niet na een kwalificatie", rondde Vertonghen het onderwerp af.

Want waarom ging het niet beter tegen Oekraïne? "We speelden tegen een laag blok en dan creëer je nooit veel kansen. Wij gaven op bepaalde momenten ook te makkelijk de bal weg waardoor zij konden counteren. En de spaarzame kansen die we kregen, hebben we niet gegrepen", besloot hij.