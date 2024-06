De Bruyne heeft absoluut geen spijt: "Tuurlijk zou hij die beslissing opnieuw nemen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Veel onbegrip over Kevin De Bruyne die besliste dat de Rode Duivels de fans niet zouden gaan groeten. Maar niet bij de spelers zelf. Die stonden unaniem achter de beslissing van hun aanvoerder.

Thomas Meunier was de eerste om KDB te verdedigen. Het 'ooohh Kevin De Bruyne' schalmde gisteren absoluut niet meer door het stadion. Het is zelfs heel goed mogelijk dat hij van zijn voetstuk getuimeld is bij een groot deel van de fans.

Iets wat we nooit verwacht hadden. Maar een topprestatie tegen Frankrijk kan hem daar weer ophijsen. "Dan denk ik dat alles vergeven en vergeten is", zei Thomas Meunier tijdens zijn persconferentie.

Niet dat Meunier de acties van zijn kapitein veroordeelt, verre van zelfs. "Ik vond het geen negatief initiatief", aldus Meunier. "Of hij dezelfde beslissing zou nemen? (grijnst) Absoluut. Kevin heeft geen filters. Daar hou ik ook van bij hem."

"De beslissing was weldoordacht en kwam van de kapitein, dan volgt de rest. Ik vond het trouwens verre van een slecht initiatief. Er zijn grenzen. Er werden er overschreden."

Meunier haalde ook aan dat er ook een vorm van respect moet zijn. "Kennen jullie een Duivel die geen respect toonde naar een fan toe? Respect moet van twee kanten komen."