Duitse politie geeft Domenico Tedesco pittig antwoord na ongeziene kritiek

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Domenico Tedesco liet zich tijdens de persconferentie enorm gefrustreerd uit over de wedstrijdorganisatie. Ondertussen is er vanuit de Duitse politie een zeer stevig statement gelanceerd.

"Laat me iets zeggen: de omstandigheden waarin we vandaag naar het stadion zijn moeten komen, dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nooit. Het heeft ons een uur gekost om van het hotel naar het stadion te rijden, terwijl de weg geblokkeerd was."

"De politie-escorte stopte bij elk rood licht, reed soms maar 25 of 30 km/uur. We kwamen maar een uur en een kwartier voor de match in het stadion aan. Ze hebben zelfs niet overwogen om de aftrap met 15 minuten uit te stellen", aldus Tedesco op zijn persconferentie na de 0-0 tegen Oekraïne.

© Voetbalkrant.com

De bondscoach was ook boos op de lasers die op De Bruyne & co werden gezet vanuit het publiek. Een dag later heeft de Duitse politie een statement gelanceerd richting de Belgen. Die zouden zelfs de oorzaak zijn.

“Het Belgische team en de UEFA waren vooraf al door de politie geïnformeerd dat een reistijd van 40 minuten naar het stadion niet voldoende was. De politie stelde een reistijd van 60 minuten voor", aldus Frank Belz.

Eigen schuld van Belgische nationale ploeg

De politiewoordvoerder in Stuttgart ging verder tegen Het Laatste Nieuws: "Die suggestie werd door de Belgische bond afgewezen. "Er was vooraf gecommuniceerd dat er een verschil in tijd moest zijn tussen de aankomsten van de twee teams."

"Om aan deze eis te voldoen, werd de snelheid van de Belgische bus tijdelijk verlaagd. Vanuit het oogpunt van de politie is er dus niets ongewoons gebeurd. De Belgen hebben de late aankomst zélf bepaald door aan te dringen op een reistijd van 40 minuten."