Tedesco kan maandag voor verrassing in de basis zorgen, Duivel staat te trappelen

Het gaat goed met Thomas Meunier. Hij is bijna klaar voor de dienst en denkt zelfs aan de match van maandag tegen Frankrijk. De rechtervleugelverdediger wil er bij zijn en mogelijk zorgt hij zelfs voor de 'surprise du chef'.

Na de overwinning tegen Roemenië keerde Thomas Meunier terug naar Freiburg met de Rode Duivels. Natuurlijk was hij nog afwezig tegen Oekraïne, maar hij gaf wel nieuws over zijn blessure tijdens een persconferentie op donderdag.

"Mijn terugkeer verloopt heel goed. Mijn revalidatie in Antwerpen was goed met Lieven Maesschalck. Hier ben ik op een goede manier weer begonnen, deels met het team trainend. Individuele sessies zijn intens, ik kan mezelf elke dag een beetje meer testen. Tegen het einde van de week doe ik alles mee met de groep."

Meer ervaring

Thomas Meunier is dus nog niet op 100%, maar bijna. Frankrijk is natuurlijk een tegenstander die hij al meerdere keren heeft ontmoet, een land waar hij heeft gespeeld, in de kleuren van Paris Saint-Germain. Tegen Les Bleus wil Meunier van de partij zijn.

"Ik heb goede hoop om tegen het einde van de week volledig deel te nemen aan de groepstraining. Het zou me zeker veel plezier doen om deel uit te maken van de groep in Düsseldorf."

Een heuse race tegen de klok is dus aan de gang voor de speler van Trabzonspor. Hoewel de kans klein is dat hij maandag al klaar is om vanaf de basis te spelen, zou Meunier misschien op de bank kunnen beginnen en in kunnen vallen als het nodig is.