Toch minder dan gedacht? Supercomputer zegt hoeveel kans België maakt tegen Frankrijk

De groepsfase van het EK zit er ondertussen op en de knock-outronde begint binnenkort. De Rode Duivels zitten aan de 'moeilijke' kant en zullen eerst Frankrijk tegenkomen.

Met een overwinning en twee gelijke spelen eindigde Frankrijk met vijf punten in groep D. België won één keer, speelde één keer gelijkspel en verloor ook een wedstrijd om zo met vier punten te eindigen in groep E.

Kevin De Bruyne vertelde ons na de wedstrijd tegen Oekraïne dat hij de kansen 50/50 schat. Volgens de supercomputer van Opta klopt dit niet en heeft Frankrijk meer kans om door te stoten.

Frankrijk zou namelijk 67,9% kans hebben om naar de kwartfinales te gaan, 43% om de halve finales te bereiken, 21,6% om in de finale terecht te komen en 13,4% om het toernooi te winnen.

De Rode Duivels zouden op hun beurt 32,1% kans hebben om zich te kwalificeren voor de kwartfinales, 14,8% om de halve finale te bereiken, 5,2% om in de finale te staan en 2,3% om Europees kampioen te worden.

𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Latest Projections 📈



The Euro 2024 group stage is now over, with 16 teams remaining in the competition.



Ahead of the knockout stage, we look at the latest Euro 2024 predictions by the Opta supercomputer.#Euro2024