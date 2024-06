Het is niet alleen op het EK dat de spanning oploopt tussen Belgen en Fransen: het gedrag van een Pro League club ergert onze buren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De herstart is in volle gang, zowel in de Pro League als elders. Sommigen betreuren de toename van wedstrijden achter gesloten deuren of verboden voor bezoekende supporters.

In Frankrijk is het beheer van uitfans echt een probleem. Veel wedstrijden vinden plaats zonder hen, waarbij de ordediensten uitleggen dat dit een kwestie van veiligheid is. Vele mensen betreuren deze straffende aanpak die wordt aangenomen in plaats van andere oplossingen. Dus wanneer deze maatregel wordt uitgebreid naar vriendschappelijke wedstrijden in de voorbereiding, is de maat vol. Dit geldt met name voor de supporters van Lille. Lille zal een zeer Belgische voorbereiding meemaken, met vier eerste wedstrijden tegen tegenstanders uit het noorden van het land. De eerste twee wedstrijden tegen Deinze en Mechelen zullen achter gesloten deuren plaatsvinden op het trainingscentrum van Lille. Maar de supporters zijn vooral teleurgesteld over de organisatie van de derde wedstrijd. Lille - Gent, een korte reis...verboden De wedstrijd zal plaatsvinden bij AA Gent. Een vriendschappelijke confrontatie waarvoor de Lille-supporters niet zijn toegestaan om te reizen. Ironisch genoeg op een dag die in het teken staat van de fandag voor de Buffalos. De sfeer belooft dus feestelijk te zijn, maar niet voor iedereen. De veiligheidsdiensten hebben de wedstrijd als hoog risico bestempeld, waardoor de noordelijke supporters verstoken blijven van het spektakel.