Jonge ref die al opvallende blunder maakte in Champions League dit seizoen moet België - Frankrijk in goede banen leiden

De Rode Duivels nemen het op maandagavond om 18 uur op tegen Frankrijk. De ref voor dat duel is inmiddels bekend. Het gaat om een jongeling uit Zweden die op dit EK al eerder actief was.

De Rode Duivels willen als het even kan graag winnen van Frankrijk en zo voor een verrassing gaan zorgen in de achtste finales. Dat zal het moeten doen onder de leiding van een Zweedse scheidsrechter, zo blijkt nu.

De aanduidingen voor de achtste finales zijn ondertussen namelijk gebeurd en voor de wedstrijd van de Belgen is gekozen voor de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg. Die was al onder meer ref van Spanje - Albanië dit EK.

Hij was ook actief als vierde ref tijdens België tegen Oekraïne en is met zijn 35 jaar de jongste scheidsrechter die op dit EK actief is. KRC Genk had hem dit seizoen als scheidsrechter tegen Olympiakos (een 1-0 verlies).

Het opvallendste moment van Nyberg was afgelopen seizoen toen hij geen strafschop floot nadat Gabriel Magalhaes een bal in de eigen rechthoek oppakte in de wedstrijd tussen Arsenal en Bayern München in de Champions League.

Alle aanduidingen voor de achtste finales buiten de wedstrijd van de Duivels op een rijtje:

Zwitserland - Italië – Szymon Marciniak (Polen)

Duitsland - Denemarken – Michael Oliver (Engeland)

Engeland - Slowakije – Halil Umut Meler (Turkije)

Spanje - Georgië – François Letexier (Frankrijk)

Portugal - Slovenië – Daniele Orsato (Italië)

Roemenië - Netherlands – Felix Zwayer (Duitsland)

Oostenrijk - Turkije – Artur Soares Dias (Portugal)