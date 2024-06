Philippe Albert haalt uit naar bondscoach Tedesco en Rode Duivels

De Rode Duivels nemen het maandag op in Düsseldorf tegen Frankrijk in de achtste finales van het EK in Duitsland. De groepsfase is vrij lastig gebleken. Maken ze het in de knock-outfase allemaal nog goed? Dat zal de vraag van één miljoen worden.

De analisten zijn alvast kritisch gebleken de voorbije weken. Ze hebben zich en masse druk gemaakt in de situatie en vinden dat ook de bondscoach zeker deels boter op het hoofd heeft na een toch wel zwakke groepsfase.

Dat is ook de mening van huidig analist en gewezen Rode Duivel Philippe Albert. De 56-jarige commentator op de Waalse televisie heeft in een weekendinterview in Het Laatste Nieuws flink uitgehaald naar de ploeg en coach.

Philippe Albert haalt uit naar Tedesco

"Een gemeenschappelijke vijand zoeken? Het zou jammer zijn als ze daarmee beginnen. Ik hoop dat ze slimmer zijn dan dat. De spelers moeten tegen zichzelf zeggen: 'We hebben de kwaliteiten' of dergelijke", aldus Albert.

"Het is niet dat wij niet meer in de Rode Duivels geloven, hé. De meeste journalisten hebben voor het EK gezegd dat het toernooi geslaagd zou zijn als we de kwartfinales halen. Dan ben je toch positief? Wij kennen de kwaliteiten van onze nationale ploeg. En net daarom zijn we teleurgesteld over die groepsfase."

"Het is toch normaal dat we ontgoocheld zijn als België maar 4 op 9 haalt in een poule met Slovakije, Roemenië en Oekraïne? Het spijt me, maar als Tedesco daar blij mee is, is dat niet oké. Idem wat ons niveau betreft. We hebben één goede helft gespeeld, tegen Roemenië, en twee keer gescoord in drie wedstrijden... Je moet in functie van ieders kwaliteiten spelen."