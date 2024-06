Slecht nieuws voor Club, sterkhouder aast op vertrek in Jan Breydel

Andreas Skov Olsen is van goudwaarde bij Club. De Deen aast echter op een transfer.

Volgens Het Laatste Nieuws is Andreas Skov Olsen opzoek naar een nieuwe club. De Deense flankaanvaller wil andere oorden opzoeken en een nieuwe uitdaging aangaan in het buitenland.

Skov Olsen heeft zeker een toptransfer verdient. De 24-jarige aanvaller kwam in 2022 voor zo'n zeven miljoen over van het Italiaanse Bologna. Nu de aanvaller op een vertrek aast wil Club hem met winst verkopen.

Skov Olsen speelde vijftig wedstrijden voor Club waarin hij 26 doelpunten maakte en acht assists gaf. Volgens Transfermarkt wordt de waarde van Skov Olsen geschat op 18 miljoen.

Een jaar geleden toonden al enkele clubs interesse in de Deense aanvaller. Toen besloot Skov Olsen echter om nog even in Brugge te blijven. Nu neemt Skov Olsen wel de beslissing om te vertrekken.

Er is momenteel nog geen enkele club die concrete interesse toont. Skov Olsen is momenteel met Denemarken op het EK. In de wedstrijd tegen Duitsland staat Skov Olsen in de basiself