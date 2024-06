Zorgt Tedesco voor verrassende basiself? 'Opstelling zonder De Bruyne op het middenveld een optie'

De Rode Duivels nemen het maandagavond om 18 uur op tegen Frankrijk. Domenico Tedesco beseft dat het dan anders en beter zal moeten met zijn Rode Duivels om de Fransen te gaan verslaan. En dus is hij volop aan het nadenken over zijn basiself.

Koen Casteels, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku lijken de drie Rode Duivels die het meest zeker zijn van een stekje in de basiself tegen Frankrijk. Voor alle andere posities kan er eventueel wel eens gekeken worden.

Het begint al centraal achterin. Krijgen we daar opnieuw een vaste vier achterin, of komt er toch eens een wissel? Raken Meunier, Witsel of anderen fit? Krijgt De Cuyper een kans op de linkerkant of kiest men toch voor Theate?

© photonews

En wat op het middenveld en de flanken? Een nieuwe kans voor Trossard? Een eerste echte kans voor Bakayoko? Of de terugkeer van Lukebakio, die er tegen Oekraïne door een gele schorsingsdag niet bij was voor de Duivels?

Opvallende driehoek op het middenveld?

Bij La Dernière Heure denken ze dat Domenico Tedesco wel eens zou kunnen gaan experimenteren met een meer verdedigende opstelling. Daarbij wordt volgens de krant gedacht aan een middenvelder met Onana, Tielemans én Mangala.

Kevin De Bruyne zou dan een rijtje hoger op het veld terechtkomen, terwijl het dus vooral om een goede organisatie zou kunnen gaan om de Franse aanvalstormen tegen te gaan. Dat moet ons hopelijk in de kwartfinales brengen.