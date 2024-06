Casteels doet Courtois vergeten met ijzersterke prestaties: "Ik ben een goed tornooi aan het spelen"

Koen Casteels heeft Thibaut Courtois helemaal doen vergeten tijdens de groepswedstrijden op het EK. De doelman speelde drie uitstekende wedstrijden en heeft een groot aandeel in de kwalificatie voor de achtste finale.

Koen Casteels heeft de afgelopen wedstrijden enkele cruciale reddingen gedaan. Zonder hem hadden de Rode Duivels mogelijk niet in de achtste finale gestaan. Al wil de doelman dat zelf niet zo gezegd hebben.

"Je speelt met 11 en een andere keeper had het misschien ook goed gedaan. Je kan nooit zeggen als dit of als dat. Een andere keeper had die ene bal misschien niet gepakt, maar die had misschien wel twee assists gegeven."

"Wat ik gedaan heb, was goed. Maar ik vind het wel moeilijk om te zeggen dat je zonder een bepaalde speler de kwalificatie wel of niet had gerealiseerd", zo stelt Casteels zich eerder bescheiden op.

Toch blaakt de doelman van vertrouwen. "Het is beter dat het zo is gelopen dan dat ik fouten had gemaakt. Ik ben een goed tornooi aan het spelen, ik ben tevreden over de prestaties die ik heb geleverd."

Of hij bij de betere doelmannen behoort dit tornooi? "Of ik bij de beste doelmannen van dit tornooi behoor dat maakt me niet uit. Statistieken zijn maar statistieken."

Hij heeft lang moeten wachten om de Belgische nummer één te zijn. Dit tornooi is dan ook één van zijn hoogtepunten. "Een EK is altijd speciaal en zeker als je die als eerste doelman kan spelen. Het is wel één van de hoogtepunten in mijn carrière."