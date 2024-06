Dan toch iets voor STVV, Charleroi en Kortrijk? 'Opnieuw meerdere Belgische teams geïnteresseerd in interessante middenvelder'

KV Kortrijk, Charleroi en STVV hadden afgelopen zomer al interesse in Akram Bouras. Nu zou hij volgens verschillende bronnen opnieuw een contract kunnen tekenen in België - al is er weinig duidelijkheid over wie hem nu precies in huis zou willen halen.

Akram Bouras stond vorige zomer in de belangstelling van KV Kortrijk, Charleroi en STVV. En dus was de vraag wie er de 22-jarige centrale middenvelder het liefste zou bij hebben. Uiteindelijk koos hij ervoor om in eigen land te blijven spelen. Daar is hij nu bij Belouizdad einde contract. En dus kan hij deze zomer gewoon andere oorden opzoeken. Dat zou volgens een Algerijnse journalist van France Football opnieuw verschillende Belgische teams hebben warm gemaakt.