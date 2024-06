De excuses van de enige Italiaan op niveau: "We hebben het niet waargemaakt"

Italië werd al in de achtste finale uitgeschakeld op dit EK 2024. Een totale teleurstelling waarvoor aanvoerder Gianluigi Donnarumma zijn excuses heeft aangeboden.

Iatlië zorgde voor een tegenvallende EK-prestatie. Doelman Gianluigi Donnarumma is waarschijnlijk de enige die niets te verwijten valt tijdens dit EK, en toch is het hij als aanvoerder die zijn excuses aanbiedt aan de supporters.

De excuses van Donnarumma

"We kunnen alleen maar sorry zeggen. Het is onaanvaardbaar. Gedurende de hele wedstrijd waren we slecht," zegt Donnarumma in zijn reactie na de wedstrijd. "Het is erg moeilijk te verwerken."

Als regerend kampioen miste Italië het WK 2022, wat bewijst dat het succes van 2021 een klein wonder was. Dit werd opnieuw gezien tijdens dit EK 2024 met een van de zwakste Italiaanse teams in de geschiedenis.

"In de eerste helft waren we vreselijk. We verloren de bal veel te gemakkelijk en gaven Zwitserland te veel ruimte. Dat mag niet gebeuren, maar het gebeurde," vat de doelman van de 'Squadra' samen.

Aan de andere kant was Zwitserland opnieuw redelijk overtuigend en profileert zich als een outsider om in de gaten te houden tijdens dit EK. "Zwitserland verdiende het om zich te kwalificeren en wij niet, zo simpel is het," besluit Gianluigi Donnarumma.