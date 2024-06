Een eerste seizoen in de Pro League dat niet onopgemerkt is gebleven: belofte-international lijkt op weg naar Mechelen.

Rein Van Helden heeft zich dit seizoen laten zien bij Sint-Truiden. Maar hij zou de 'Kanaries' al kunnen verlaten.

Soms iets minder in de schijnwerpers dan zijn teamgenoten, Rein Van Helden is een van die jonge Belgen waar we veel plezier aan hebben beleefd. Van Helden brak dit seizoen helemaal door bij Sint-Truiden, net als Jarne Steuckers, Matte Smets of Mathias Delorge.

Uitgeleend aan Maastricht vorig seizoen, werd Van Helden in de Pro League gelanceerd door Thorsten Fink. Met het vertrouwen van Fink brak de verdediger volledig door bij STVV.

Vanaf het begin van het seizoen een basisspeler, heeft de 21-jarige centrale verdediger zijn plek in de verdediging niet meer afgegeven en bijna alles gespeeld. Dit leverde hem zelfs een eerste optreden op met de Belgische U21, tijdens de vriendschappelijke wedstrijd aan het einde van het seizoen in Marokko.

© photonews

Van Helden naar Mechelen?

Maar Van Helden gaat zijn laatste contractjaar in bij Sint-Truiden. De kans is dus zeer reëel dat ook hij Stayen zal verlaten. De leegloop in Limburg is nog niet aan een einde toe.

Volgens Sacha Tavolieri onderhandelt Mechelen momenteel met de Truienaars voor de speler. Beide clubs zouden vertrouwen hebben om binnenkort tot een akkoord te komen, terwijl de speler zelf bereid zou zijn om zijn jonge carrière voort te zetten bij de 'Kakkers'.