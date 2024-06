Waarom Kylian Mbappé niet voluit zal kunnen gaan tegen België: "Onvermijdelijk heeft het invloed"

Frankrijk heeft een serieus probleem met efficiëntie op dit EK. Wij spraken erover met Jérémy Perbet, een van de meest doeltreffende aanvallers die in onze competitie heeft gespeeld, en voor wie dit natuurlijk een speciale wedstrijd zal zijn.

Voor Jérémy Perbet is Frankrijk-België natuurlijk altijd een beetje speciaal. "Dit zijn zeker speciale wedstrijden. Ik heb driekwart van mijn carrière in België doorgebracht, en ik zal de wedstrijd met Belgische vrienden bekijken", begint de voormalige doelpuntenmaker van Charleroi. "Als we dan toch uitgeschakeld worden, dan liever door de Belgen, dan steun ik jullie achteraf."

Er heerst weinig optimisme in Frankrijk na een weinig overtuigende groepsfase. "Daarnaast weten we dat dit het speelstijl van het Franse team is... maar het is zeer frustrerend gezien de kwaliteit van de selectie," erkent Perbet. "Ik heb veel respect voor Deschamps, die gewend is om te winnen. Maar ik blijf een beetje op mijn honger zitten."

Efficiëntieprobleem bij Frankrijk: analyse door Perbet

Met name de zeer defensieve speelstijl van Frankrijk wordt bekritiseerd. Maar het gebrek aan efficiëntie is eerder het probleem. "Uiteindelijk heeft het team enorm veel kansen gecreëerd. Maar er is niemand die ze afmaakt," betreurt Jérémy Perbet.

"Het probleem is dat je pijlen aan de zijkanten hebt, maar geen echte spits die ze erin schiet. We kunnen duidelijk zien dat Kylian Mbappé geen echte nummer 9 is," zegt de Fransman. "Hij heeft niet de reflexen van een nummer 9. Hij laat zich terugzakken, neemt deel aan het spel, beweegt zich... maar is niet altijd op de juiste plek wanneer het moet."

Terugkeer Giroud?

Sommigen pleiten zelfs voor de terugkeer... van Olivier Giroud, 37 jaar, in de basiself. "Hij is een echte nummer 9, ja, maar Marcus Thuram zou deze rol moeten kunnen spelen. Hij was gewoon niet succesvol, net als Kolo Muani. Maar de kansen zijn er, en net als Didier Deschamps, maak ik me geen zorgen, ze moeten gewoon geconcentreerd blijven en de doelpunten zullen vallen."

Jérémy Perbet vraagt zich ook af hoeveel last Kylian Mbappé heeft van het masker. "Het kan niet gemakkelijk zijn om met dat ding te spelen, je kunt duidelijk zien dat het hem stoort. Persoonlijk heb ik nooit met een masker gespeeld. Maar ik heb wel met een gebroken neus gespeeld en je hebt enorme angsten bij elk contact, je durft je hoofd niet te gebruiken... Het is onvermijdelijk dat het invloed heeft op je spel."